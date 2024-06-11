Рязанца осудили за комментарии в соцсетях

Его приговорили к 2 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

Рязанца осудили за комментарии в соцсетях. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2021 года 29-летний мужчина разместил в социальной сети на своей странице видеозаписи и комментарии, в которых одобрял преступные действия германских нацистов во время Второй мировой войны.

Также в феврале 2022 года он разместил публикацию, выражающую явное неуважение ко Дню воинской славы России — Дню защитника Отечества.

Жителя областного центра признали виновным по п «в» ч. 2 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Его приговорили к 2 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Также мужчина на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет.