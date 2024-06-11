Рязань вошла в число претендентов на звание культурной столицы
Победителя конкурса на звание культурной столицы 2026 года определит экспертная комиссия, учитывая результаты онлайн-голосования.
Рязань вошла в число претендентов на звание культурной столицы. Об этом сообщает портал Госуслуг.
Победителя конкурса на звание культурной столицы 2026 года определит экспертная комиссия, учитывая результаты
Отмечается, что город, набравший большее количество голосов на «Госуслугах» станет победителем номинации «Народное голосование».
В голосовании участвуют 26 городов. Среди них Владивосток, Владикавказ, Владимир, Ижевск, Иркутск, Калуга, Нальчик, Омск, Сыктывкар, Тамбов и другие.