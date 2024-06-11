Рязань вошла в число претендентов на звание культурной столицы

Победителя конкурса на звание культурной столицы 2026 года определит экспертная комиссия, учитывая результаты онлайн-голосования.

Рязань вошла в число претендентов на звание культурной столицы. Об этом сообщает портал Госуслуг.

Победителя конкурса на звание культурной столицы 2026 года определит экспертная комиссия, учитывая результаты онлайн-голосования .

Отмечается, что город, набравший большее количество голосов на «Госуслугах» станет победителем номинации «Народное голосование».

В голосовании участвуют 26 городов. Среди них Владивосток, Владикавказ, Владимир, Ижевск, Иркутск, Калуга, Нальчик, Омск, Сыктывкар, Тамбов и другие.