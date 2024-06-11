Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Гражданам предлагают оформить кредит и перевести часть суммы на счет якобы инвестиционной фирмы.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Граждан в социальных сетях, мессенджерах и на профильных форумах злоумышленники убеждают оформить кредит в любом крупном банке, а после переслать 60% от взятой суммы на определённый счёт якобы инвестиционной фирмы.

В обмен на это аферисты обещают полностью погасить взятый кредит, заявляя о том, что 40% средств останутся на счету пользователя.

Подобную схему выявил один из сотрудников по информационной безопасности «Сбера», который обратил внимание на то, что один клиент попытался погасить кредиты сразу за 27 человек.

В ходе расследования специалистам удалось выявить ещё три такие финансовые пирамиды, после чего был пресечён процесс последующей выдачи кредитов обманутым гражданам примерно на 200 млн рублей.