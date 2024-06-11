Продукция рязанского завода ERA Group будет экспортироваться в Оман

Зарубежная делегация прибыла в регион после посещения Петербургского международного экономического форума.

В понедельник, 10 июня, генеральный директор рязанского завода вентиляционного оборудования ERA Group провел переговоры с делегацией из Омана, в результате которых стороны договорились о сотрудничестве. Представители оманской компании будут эксклюзивно представлять продукцию рязанского предприятия в султанате, в частности, поставляя на государственные объекты страны. Делегация из Омана прибыла на рязанское предприятие после посещения Петербургского международного экономического форума.

Зарубежным партнерам было важно убедиться, что рязанское предприятие обладает собственными производственными мощностями, поэтому директор по производству ERA Group Сергей Попов провел для гостей подробную экскурсию. В частности, зарубежным партнерам показали собственную лабораторию компании, где проходит проверка вентиляторов, участки литья изделий из пластмассы, металлообработки, сборки, упаковки — площадь производства компании превышает 22 тыс. кв. м.

«Мы видим большой потенциал для роста на рынках Азии и Африки, где наблюдается высокий спрос на нашу продукцию. Ежегодно ERA Group принимает участие в крупных международных выставках, которые позволяют нам завязывать новые деловые контакты и представлять продукцию потенциальным клиентам. Также мы активно развиваем дилерскую сеть в том числе и за рубежом: на сегодняшний день география продаж превышает 60 стран мира. Мы уверены, что активная внешнеэкономическая деятельность позволит ERA Group укрепить позиции на мировом рынке, поэтому всегда рады приветствовать у себя новых партнеров», — отметил генеральный директор ERA Group Станислав Пронькин.

ERA Group — один из крупнейших производителей оборудования для вентиляции. Компания была основана в 1997 году. Помимо головного офиса в Рязани действуют филиалы со складами в Ростове-на-Дону и Казани.

Под брендами ERA, DICITI, EVECS, AURAMAX и ERA PRO компания выпускает более 3000 наименований продукции: бытовые и коммерческие вентиляторы, воздухораспределители, воздуховоды, фасонные элементы, ревизионные люки и многое другое.