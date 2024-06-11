Паппергер: оружия Запада хватит Украине от шести месяцев до года

Оружия Запада хватит Киеву на срок от шести месяцев до года, поставки иссякают из-за отсутствия бюджета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Отмечается, что специальный фонд Германии размером в 100 миллиардов евро, предназначенный для увеличения военного производства и модернизации бундесвера, уже иссяк и стране, как и всей Европе, потребуется «больше денег», чтобы успешно поддерживать Украину.