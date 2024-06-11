На трех улицах Рязани запретят стоянку автомобилей
Ограничения введут с 1 июля.
На трех улицах Рязани запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 1 июля планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на следующих участках:
- участок улицы Соборной вдоль домов № 52-б и №-50 корпус 1;
- участок улицы Соборной от дома № 12 до дома № 6;
- участок улицы Новаторов около дома № 9-г (напротив домов № 10 и № 12);
- участок улицы Интернациональной вдоль дома № 6 (школа № 58).
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.