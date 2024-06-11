На конференции в Швейцарии не станут обсуждать вопрос вывода российских войск

В итоговом заявлении оставят темы обеспечения безопасности АЭС, обеспечения продовольственной безопасности, освобождения пленных и возвращение на родину детей.

На конференции в Швейцарии не станут обсуждать вопрос вывода российских войск. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK.

В итоговом заявлении оставят всего три пункта: обеспечение безопасности АЭС, обеспечение продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение на родину детей. Согласно сведениям дипломатических источников, положение о выводе российских войск не было включено, так как для многих стран важны отношения с Россией и они считают важным ее дальнейшее участие в обсуждении.