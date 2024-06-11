Минобороны: в России стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил

Он призван обеспечить готовность личного состава и техники к применению вооружения для защиты государств.

В России стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны.

«В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — указали в ведомстве.

Уточняется, что цель отработки — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.