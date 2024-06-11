Команда ГРПЗ завоевала пять медалей на летнем фестивале «Трудовые резервы»

Во Всероссийском летнем корпоративном фестивале «Трудовые резервы», который состоялся 6-9 июня в Калининграде, команда ГРПЗ (входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняла первое место в бронзовом плей-офф мужского первенства по баскетболу. В личном зачете заводские спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.

Мужская сборная ГРПЗ по баскетболу по итогам групповых соревнований вышла в бронзовый плей-офф, выиграла два матча и стала победителем.

Серебряный призер среди женщин по отжиманиям — ведущий экономист по планированию Екатерина Прохорова, сделавшая 55 отжиманий. Она также завоевала бронзу в состязании «Народный жим».

Контрольный мастер Сергей Панин получил две бронзовые медали в соревнованиях по плаванию вольным стилем и на спине на 50 м среди мужчин 50+.

По итогам соревнований по волейболу женская команда ГРПЗ заняла четвертое место, а контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов Наталья Мисюрева стала Лучшим связующим.

Команда АО «ГРПЗ» принимала участие в фестивале в составе сборной КРЭТ наряду с представителями головного офиса холдинга, московского предприятия «Аэроприбор-Восход», Уральского приборостроительного завода и петербургского ОКБ «Электроавтоматика». Заводские спортсмены соревновались в двенадцати дисциплинах: баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, плавание, народный жим, отжимания, дартс, настольный теннис, подтягивания, гиря, функциональное многоборье.

ВФСО «Трудовые резервы» начало свою деятельность в 2018 году и за пять лет провело 144 мероприятия на федеральном и региональном уровнях, в которых было задействовано более 700 российских компаний.

В этом году в фестивале принимали участие 106 команд и более 2000 участников.