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Илон Маск заявил, что запретит в своих компаниях технику Apple из-за ИИ
Он считает, что технология может быть небезопасна.

Илон Маск заявил, что запретит в своих компаниях технику Apple из-за ИИ. Такое предупреждение американский предприниматель сделал на своей странице в соцсети X.

По словам Маска, Apple «недостаточно умна», чтобы создать собственный искусственный интеллект, поэтому не может гарантировать безопасность данных, которые она передаст OpenAI.

Отмечается, что 10 июня на Всемирной конференции разработчиков Apple объявила о сотрудничестве с OpenAI для внедрения ChatGPT в голосового помощника Siri, а также в другие инструменты iOS и остальных платформ компании.