ГРПЗ представил медицинскую продукцию на форуме в Ярославле

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в XXIII Всероссийском форуме «Здравница — 2024» в Ярославле и представил комплекс «Мультимаг» и аппарат diathera.

В рамках мероприятия на выставке достижений санаторно-курортной отрасли ГРПЗ представил медицинскую продукцию. Экспозиция ознакомила посетителей c аппаратно-программным комплексом «Мультимаг», приборами для диагностики внутриглазного давления торговой марки diathera и магнитотерапевтическими аппаратами для лечения и профилактики глазных заболеваний.

«Медицинская продукция производства ГРПЗ широко применяется в различных отраслях здравоохранения, в том числе и в санаторно-курортной отрасли. Поэтому мы предлагаем высококачественное медицинское оборудование для высокоэффективной восстановительной и профилактической терапии. Медицинские разработки предприятия с передовыми методиками диагностики и лечения помогают сохранять и поддерживать здоровье людей», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Всероссийский форум «Здравница» — значимое событие в сфере курортологии и санаторно-курортного лечения в России, которое собирает специалистов и представителей здравоохранительных учреждений, санаториев, курортов, а также ученых и экспертов из различных регионов страны. Организаторами мероприятия выступили Национальная курортная ассоциация, Государственная Академия наук Российской Федерации, Правительство Ярославской области и другие государственные структуры.