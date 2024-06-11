Депутаты рязанской облдумы обсудили реализацию лесного плана

Во вторник, 11 июня, на заседании областной думы депутаты обсудили реализацию регионального лесного плана. С докладом перед чиновниками выступил замминистра природопользования Андрей Машинистов.

Во вторник, 11 июня, на заседании областной думы депутаты обсудили реализацию регионального лесного плана. С докладом перед чиновниками выступил замминистра природопользования Андрей Машинистов.

Замминистра отметил, что в Рязанской области общая площадь лесов составляет 1 млн 107 тысяч гектаров. За 2023 год заключено десять договоров аренды лесных участков, два лесных участка предоставлены в безвозмездное пользование для ведения сельского хозяйства, по 15 участкам прекращено право пользования. Также в 2024 году в весеннее время проведено лесовосстановление на площади 0,8 тысяч гектаров, осенью планируется восстановить 2,5 тысячи гектаров.

Для предотвращения лесных пожаров на территории Рязанской области в 2023 году выполнили: эксплуатацию лесных дорог, устройство противопожарных минерализованных полос, прочистку просек и противопожарных минполос, благоустройство зон для отдыха граждан, установку шлагбаумов и размещение стендов с информацией о мерах противопожарной безопасности.

Депутат Сергей Гришков уточнил, проводилась ли министерством оценка вреда лесам причиненным непарным шелкопрядом в 2023 году и какие работы по уничтожению выполнены уже. Машинистов отметил, что после оценки ФБУ «Рослесозащиты» министерству в 2024 году нужно обработать 5,6 тысяч гектаров. Однако обработка направлена на подавление численности шелкопряда, а не его полное уничтожение.

«Обработка началась со Спасского района, с участков около Криуши, на сегодня обработано порядка одной тысячи гектаров. До конца июня все работы проведем. Майские морозы все же помогли в борьбе с шелкопрядом, местами не наблюдается такого массового выхода, как в прошлом году», — добавил Машинистов.

Спикер думы Аркадий Фомин поинтересовался, что делает министерство природопользования для того, чтобы на территории области реализовывалось больше инвестиционных проектов. Машинистов подчеркнул, что они рассматривают потенциальных инвесторов только после того, как они побеждают на аукционе или конкурсе со своими проектами. Все полномочия по инвестпроектам у «Рослесхоза», министерство только содействует их реализации. Фомин попросил минприроды провести анализ лесопользователей на то, сколько они продали древесины на корню, заработали и вложили в глубокую переработку леса.

Депутат Татьяна Баринова уточнила, выполнен ли план по формированию отношения площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате рубок и гибели лесов. Машинистов рассказал, что вместе с «Рослесхозом» они реализовали проект по лесовосстановлению в Спасском районе и выполнили план. Аркадий Фомин также потребовал выехать в леса и сравнить данные с бумагами.

«Я часто выезжаю в лес и вижу, что саженцы уже пожелтели, либо лоси съели верхушки. Выезжайте вместе с депутатами и смотрите, какая приживаемость саженцев, как делянки себя чувствуют», — добавил Фомин.

Депутат Александр Стариков поинтересовался, какие меры предотвращения и наказания для защиты лесов от свалок предусмотрены в Рязанской области. Машинистов подчеркнул, что по федеральному законодательству нет финансирования для ликвидации несанкционированных свалок. Поэтому приходится их на данный момент убирать с помощью волонтеров. А также министерством проводится надзорная работа с целью выявления и пресечения нарушения — налагается штраф по статье 8.32 КоАП РФ.