В выходные в Рязанской области загорелся лес

Площадь, пройденная огнем, составила 0,02 га.

В выходные в Рязанской области загорелся лес. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

В воскресенье, 9 июня, лесной пожар зафиксировали в Клепиковском лесничестве. Возгорание произошло из-за перехода огня с другой территории. Площадь, пройденная огнем, составила 0,02 га.

Отмечается, что с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Рязанской области произошло 8 лесных пожаров общей площадью 2,522 га.