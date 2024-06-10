В Вологде мужчина зарезал бывшую девушку из-за ревности

В Вологде мужчина зарезал бывшую девушку из-за ревности. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Злоумышленник пришел в квартиру 36-летней экс-возлюбленной и устроил скандал. 28-летний молодой человек был очень зол из-за того, что девушка его бросила. Он достал из кармана нож и нанес жертве несколько ранений в область груди, от которых та скончалась на месте. Затем напавший попытался покончить с собой.

Соседи вызвали полицию. Преступника госпитализировали, он выжил. Возбуждено уголовное дело.