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В Волгограде мужчина убил преподавательницу университета и пытался покончить с собой

В Волгограде мужчина убил преподавательницу университета и пытался покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канал, тело 36-летней женщины нашли в квартире на улице Маршала Конева. Погибшая была кандидатом экономических наук, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ.

Ее убийцей оказался ее студент, с котором у них был роман. Между парой произошел конфликт, в ходе конфликта студент сначала задушил девушку, а затем нанес ей несколько ножевых ранений.

После этого он попытался покончит с собой. Его госпитализировали.