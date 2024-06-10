В Тульской области 15-летняя девочка умерла от отравления угарным газом

В Тульской области 15-летняя девочка умерла от отравления угарным газом. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на региональный следком.

Тело школьницы обнаружили в одном из многоквартирных домов на улице Дзержинского в городе Узловая. Предположительно, смерть от отравления угарным газом наступила ночью 10 июня.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении надзорного органа.