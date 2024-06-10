В Совфеде предложили разрешить водителям «скорой» таранить мешающие проезду автомобили

Чиновник отметил, что сейчас бригады скорой помощи «не имеют законных оснований для того, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд».

В Совфеде предложили разрешить водителям «скорой» таранить мешающие проезду автомобили. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор Айрат Гибатдинов написал соответствующее обращение министру здравоохранения Михаилу Марушко. Чиновник отметил, что сейчас бригады скорой помощи «не имеют законных оснований для того, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд».

Напомним, похожий законопроект вносили в Госдуму в марте. Тогда речь шла праве «скорых» таранить неправильно припаркованные машины.