Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
24°
Втр, 11
27°
Срд, 12
27°
ЦБ USD 88.99 0.23 11/06
ЦБ EUR 95.64 -1.05 11/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 10/06 18:25
Нал. EUR 94.50 / 107.00 10/06 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
2 755
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
3 715
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
3 002
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
5 920
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Совфеде предложили разрешить водителям «скорой» таранить мешающие проезду автомобили
Чиновник отметил, что сейчас бригады скорой помощи «не имеют законных оснований для того, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд».

В Совфеде предложили разрешить водителям «скорой» таранить мешающие проезду автомобили. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор Айрат Гибатдинов написал соответствующее обращение министру здравоохранения Михаилу Марушко. Чиновник отметил, что сейчас бригады скорой помощи «не имеют законных оснований для того, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд».

Напомним, похожий законопроект вносили в Госдуму в марте. Тогда речь шла праве «скорых» таранить неправильно припаркованные машины.