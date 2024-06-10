В Сасовском районе задержали пьяного водителя
Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок до двух лет.
В Сасовском районе задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
Отмечается, что на 37 километре автодороги «Шацк-Касимов» инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ 21144» под управлением 41-летнего водителя.
Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.
Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок до двух лет.