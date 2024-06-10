В Сараях полицейские поймали пьяного водителя

Он отказался пройти проверку на наличие алкоголя в организме.

В Сараях полицейские поймали пьяного водителя. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил ИД «Пресса» .

Наряд ППС остановил в райцентре на улице 1-е Мая автомобиль Skoda Octavia под управлением 37-летнего челябинца. Патрульные заподозрили, что мужчина нетрезв, и доставили его в отдел полиции. Там ему предложили пройти освидетельствование на алкотестере. Водитель отказался.

На нарушителя составили протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении освидетельствования на состояния алкоголя). Статья предусматривает лишение прав управления на срок от полутора до двух лет и 30 тысяч рубле штрафа.