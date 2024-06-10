В Рязанской области заметили нехватку медработников

Конкуренция в этой сфере одна из самых низких среди специалистов.

В Рязанской области заметили нехватку медработников. Об этом в понедельник, 10 июня, написал hh.ru.

По данным аналитиков, за первые четыре месяца 2024 года в регионе было открыто более 170 вакансий для среднего медперсонала, что на 15% больше, чем в прошлом году.

При этом конкуренция за рабочие места среди медсестер одна из самых низких среди специалистов. Медианная зарплата сотрудников составляет 35 тысяч рублей.