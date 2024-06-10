В Рязанской области полицейские снова проведут рейд «Тонировка»
В понедельник, 10 июня, инспекторы будут останавливать транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
В Рязанской области полицейские снова проведут рейд «Тонировка». Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.
В понедельник, 10 июня, инспекторы будут останавливать транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 500 рублей.