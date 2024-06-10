В Рязанской области осудят двоих москвичей за кражу более 360 тонн «дизеля»

Причинен материальный ущерб на сумму более 26 млн рублей.

В Рязанской области осудят двоих москвичей за кражу более 360 тонн «дизеля». Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что летом 2023 года мужчины за денежное вознаграждение похитили более 360 тонн дизельного топлива из нефтепродуктопровода АО «Транснефть Верхняя-Волга» через незаконные технологические присоединения в Рязанском и Клепиковском районах.

Причинен материальный ущерб на сумму более 26 млн рублей.

По ходатайству следователя на автомобиль одного из обвиняемых наложен арест.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УУР УМВД и УФСБ России по Рязанской области.

Дело направили в суд.