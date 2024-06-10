В Рязанской области мужчине дали полтора года тюрьмы за кражу денег из чужого дома

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В Рязанской области мужчине дали полтора года тюрьмы за кражу денег из чужого дома. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2023 года 36-летний житель села Паники Сараевского района зашел в чужой дом и украл оттуда 5 тысяч рублей. Через месяц рязанец снова проник в тот же дом и украл деньги. Отмечается, что в этот раз мужчина взломал дверной замок.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.