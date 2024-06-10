В Рязани закроют проезд на участке улицы Лермонтова

Ограничения введут в связи с проведением ремонта теплотрассы с 8:00 11 июня до 00:00 15 июня.

В Рязани закроют проезд на участке улицы Лермонтова. Об этом сообщает РМПТС в группе «ВКонтакте».

Отмечается, что ограничения введут в связи с проведением ремонта теплотрассы с 8:00 11 июня до 00:00 15 июня.

Закроют участок проезжей части в районе д. 22 (на углу между Школой № 15 и Радиозаводом).

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.