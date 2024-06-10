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В Рязани сотрудники скорой помогли двум женщинам, пострадавшим в ДТП с троллейбусом
Сотрудники скорой помощи оперативно приехали на место и оказали помощь женщинам.

В Рязани сотрудники скорой помогли двум женщинам, пострадавшим в ДТП с троллейбусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По словам одной из пострадавших, она ехала в троллейбусе и читала. В какой-то момент водитель резко затормозил. Женщина ударилась о перила сиденья и на мгновение потеряла сознание.

«Я сперва не поняла, что произошло, скорее всего, на миг потеряла сознание. Почувствовала сильную боль: нестерпимо болела голова, саднило лицо. Перед глазами — перила сидения, о которые, как выяснилось, я сильно ударилась», — рассказала женщина.

Отмечается, что в ДТП пострадала ее одна пассажирка троллейбуса.

Сотрудники скорой помощи оперативно приехали на место и оказали помощь женщинам.

«Это, действительно, неравнодушные, знающие специалисты, несмотря на молодость. Надеюсь, они добьются высот в профессии, которые выбрали. Огромное спасибо, ребята — просто молодцы!» — заключила одна из пострадавших.