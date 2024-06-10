В Рязани после вырубки деревьев у школы № 68 участок начали сдавать в аренду

Помещения предлагают использовать под офис, клинику, магазин, пиццерию, семейное кафе, студию танцев, тренажерный зал, свободное назначение.

В Рязани после вырубки деревьев у школы № 68 участок на улице Новоселов, дом № 30 В начали сдавать в аренду под офис. Объявление появилось на «Авито».

Здание еще не построено. Однако на сайте уже предлагается аренда его помещений за 700 рублей в месяц за квадратный метр. Указано, что это будет отдельно стоящее здание рядом со школами №№ 68 и 51, тремя детсадами, парком Черезовские пруды. Участок огорожен.

Площадь двухэтажного здания — 1900 квадратных метров. У строения будет парковка на 40 мест. В объявлении указано, что помещения можно использовать под офис, клинику, магазин, пиццерию, семейное кафе, студию танцев, тренажерный зал, свободное назначение.

Срок сдачи объекта — ноябрь 2024 года. Арендодатель рассматривает вариант долгосрочного договора.

Согласно данным из кадастровой карты, эта территория относится к землям поселений, на которых могут располагаться магазины.

Напомним, на территории возле школы № 68 в конце мая спилили деревья. В горадминистрации РЗН. инфо сообщили, что это сделано без разрешения. Данный участок находится в частной собственности. Сейчас рассматривается вопрос подачи искового заявления о расторжении договора купли-продажи земельного участка.

Как пообещали в мэрии, в ближайшее время в этом районе высадят в два раза больше деревьев по сравнению со спиленными.

Фото: сайт «Авито»