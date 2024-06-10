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В Рязани полицейские остановили пьяного водителя без «прав»
Нарушителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

В Рязани полицейские остановили пьяного водителя без «прав». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС на Касимовском шоссе заметили странно движущийся автомобиль «Ниссан Альмера». Увидев приближающийся служебный автомобиль, водитель иномарки попытался скрыться, но его остановили на улице Кальной.

На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

Нарушителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.