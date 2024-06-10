Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
25°
Втр, 11
28°
Срд, 12
28°
ЦБ USD 88.76 -0 08/06
ЦБ EUR 96.69 0.12 08/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 10/06 12:25
Нал. EUR 94.50 / 107.00 10/06 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 2024 13:52
2 555
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
3 525
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
2 855
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
5 766
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России заявили о новой фазе конфликта на Украине
Ситуация на фронте для ВСУ очень напряженная: людей не хватает, поэтому командование нацелено сделать акцент на ударах по территории России западным оружием.

В России заявили о новой фазе конфликта на Украине. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По его словам, ситуация на фронте для ВСУ очень напряженная: людей не хватает, поэтому командование нацелено сделать акцент на ударах по территории России западным оружием.

«Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми», — сказал Константинов.