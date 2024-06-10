В России заявили о новой фазе конфликта на Украине

Ситуация на фронте для ВСУ очень напряженная: людей не хватает, поэтому командование нацелено сделать акцент на ударах по территории России западным оружием.

В России заявили о новой фазе конфликта на Украине. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По его словам, ситуация на фронте для ВСУ очень напряженная: людей не хватает, поэтому командование нацелено сделать акцент на ударах по территории России западным оружием.

«Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми», — сказал Константинов.