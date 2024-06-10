В России предложили вернуть ранее лишенным участникам СВО водительские права
Отмечается, что добровольцы и военные смогут пользоваться автомобилем на период мобилизации, военного положения или в военное время.
В России предложили вернуть ранее лишенным участникам СВО водительские права. Соответствующий законопроект внесен правительством в Госдуму, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что добровольцы и военные смогут вернуть удостоверения и пользоваться автомобилем на период мобилизации, военного положения или в военное время.
В документе уточняется, что по возвращении со службы права необходимо будет сдать в ГАИ и ждать истечения срока, который был ранее назначен судом.