В России эксплуатируются более 1,5 тысяч пляжей

Больше всего мест отдыха задекларировано в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, Башкирии и Белгородской области.

В России эксплуатируются более 1,5 тысяч пляжей. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

«На водных объектах РФ задекларировано 2 988 пляжей — это чуть больше показателей 2023 года, из них эксплуатируются уже более 1,5 тысяч пляжей, аналогичные показатели с 2023 годом. В детских оздоровительных учреждениях в настоящее время уже эксплуатируются 223 пляжа», — заявил глава инспекции.

Печенин добавил, что наибольшее количество пляжей традиционно декларируется и эксплуатируется в Краснодарском крае, в Крыму, Челябинской области, Башкирии и Белгородской области.