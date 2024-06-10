В полиции рассказали подробности смертельной аварии на Московском шоссе

Проводится проверка.

В полиции рассказали подробности смертельной аварии на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Отмечается, что в субботу, 8 июня, примерно в 17:00, в Рязани вблизи дома № 49 на Московском шоссе, 42-летний местный житель на «Рено Аркана» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» и с «ВАЗ 21144».

В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства от полученных травм скончался на месте.

Проводится проверка.