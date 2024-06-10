В Подмосковье зацепера ударило током

В Подмосковье зацепера ударило током. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил Telegram-канал «Baza».

Инцидент произошел в районе Люберец 9 июня. Поезд шел по перегону Томилино — Панки, на нем катались трое юношей. Один из них попытался забраться на крышу, но схватился за деталь под напряжением. Молодой человек потерял сознание. Друг смог быстро оторвать его от детали и зацепер упал между вагонами на третьего приятеля.

По данным портала, пострадавший выжил, его госпитализировали.