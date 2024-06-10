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В Пермском крае пьяные мужчины представились полицейскими и избили инвалида

В Пермском крае пьяные мужчины представились полицейскими и избили инвалида. Об этом в понедельник, 10 июня, написала Газета.ru.

По словам матери пострадавшего, ее 22-летнего недееспособного сына избили сотрудники правоохранительных органов, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Жительница поселка Октябрьский утверждает, что неизвестные в гражданском разбудили ее ночью. Мужчины угрожали выломать дверь и утверждали, что они «из уловного розыска».

«Они оба были пьяными. Для меня это вообще незнакомые люди. Они кричали, что им нужен какой-то Ислам, но у нас не живет такой. Я убежала обратно в дом и закрыла железную дверь. Но мужчины не уходили. Они буквально выдернули деревянную дверь в сени и стали ломиться в железную дверь дома. Когда сломать железную дверь не получилось, они стали ходить вокруг дома», — рассказала женщина.

Незваным гостям удалось проникнуть в жилище через подвал. Мать пострадавшего позвонила в полицию, на вызов приехал участковый. Он попросил впустить его, а когда хозяйка открыла дверь, сбежал. В этот момент в помещение ворвались двое незнакомцев и стали избивать сына женщины.

Молодой человек попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение головного мозга.

В ГУ МВД Прикамья сообщили, что по факту произошедшего в УМВД России по Перми проводится служебная проверка.