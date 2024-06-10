В Москве прохожий избил беременную девушку металлическим прутом

В Москве прохожий избил беременную девушку металлическим прутом. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил Telegram-канал «Baza».

21-летняя пострадавшая стояла у выхода со станции «Домодедовская» вместе с матерью. Рядом прошел мужчина и назвал девушку Матрешкой. Женщина заступилась за дочь и посоветовала незнакомцу обратиться так к его жене. Прохожий ушел, но затем вернулся весь в крови.

Он начал кричать, что из-за женщин его избили цыгане. Незнакомец стал избивать беременную и ее мать металлическим прутом. Дебошир несколько раз ударил девушку в живот.

Пострадавшую госпитализировали. Жизнь ребенка под угрозой — малыш не шевелится, но у него прощупывается пульс.

Нападавшим оказался ранее не судимый 63-летний мужчина. Его задержали.