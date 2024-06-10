В Москве два человека пострадали из-за падения люльки автоподъемника

В Москве два человека пострадали из-за падения люльки автоподъемника.

Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступило сообщение о падении подъёмного механизма люльки на автомашине на Можайском шоссе возле дома номер 42», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия пострадали два человека, их осматривают врачи. При падении люльки повреждён автомобиль. Обстоятельства инцидента выясняются.