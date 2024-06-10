В Ленобласти годовалая девочка выпила средство для окрашивания волос

В Ленобласти годовалая девочка выпила средство для окрашивания волос. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Инцидент произошел 9 июня в Выборгском районе. Ребенок нашел в шкафчике тюбик и отпила из него.

Мама сразу же вызвала скорую. Девочке на месте сделали промывание желудка, а затем отвезли в медучреждение. Врачи диагностировали химический ожог ротоглотки, сделали УЗИ и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.