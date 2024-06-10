В Госдуме предложили запустить для регионов программу «Земский воспитатель»
По мнению депутатов, такая мера привлечет специалистов в регионы и поможет решить проблему дефицита сотрудников детсадов.
В Госдуме предложили запустить для регионов программу «Земский воспитатель». Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению депутатов, такая мера привлечет специалистов в регионы и поможет решить проблему дефицита сотрудников детсадов.
Также воспитателей предложили включить в список россиян, имеющих право получать «Дальневосточную и арктическую ипотеки».