В Госдуме хотят внести изменения в процедуру проведения ЕГЭ

Инициатива возникла после нескольких случаев с досмотром школьников.

В Госдуме хотят внести изменения в процедуру проведения ЕГЭ. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на главу профильного комитета Госдумы по просвещению Ольгу Казакову.

«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», — сказала Казакова.

Напомним, ранее в Воронежской школе одиннадцатиклассницы рассказали, что их заставляли снимать бюстгальтеры при досмотре перед ЕГЭ.