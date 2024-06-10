В Госдуме хотят внести изменения в процедуру проведения ЕГЭ
Инициатива возникла после нескольких случаев с досмотром школьников.
В Госдуме хотят внести изменения в процедуру проведения ЕГЭ. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на главу профильного комитета Госдумы по просвещению Ольгу Казакову.
«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», — сказала Казакова.
Напомним, ранее в Воронежской школе одиннадцатиклассницы рассказали, что их заставляли снимать бюстгальтеры при досмотре перед ЕГЭ.