Скончался бывший депутат Рязанской областной Думы Сергей Сальников

Он возглавлял министерство сельского хозяйства региона.

Скончался бывший депутат Рязанской областной Думы Сергей Сальников. Об этом в понедельник, 10 июня, написал председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин на своей странице ВКонтакте.

Сергей Викторович — уроженец Клепиковского района. В 90-х годах избирался народным депутатом Верховного Совета Российской Федерации, с 1997 года в течение десяти лет в должности заместителя главы администрации области возглавлял управление сельского хозяйства и продовольствия. В двух созывах регионального парламента работал в комитете по аграрной политике и социальному развитию сельских территорий.