С 1 июля россияне с детьми из малых городов смогут оформить льготную ипотеку

Ставка при покупке жилья составит 6%.

С 1 июля россияне с несовершеннолетними детьми из малых городов смогут оформить льготную ипотеку. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Для них уже с 1 июля нужно предусмотреть преференции при покупке жилья в малых городах и регионах, где объём строительства в этом секторе пока ещё недостаточный. Родители смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей, но главное, чтобы хотя бы один ребёнок был несовершеннолетним на момент оформления займа», — отметил Мишустин на совещании со своими заместителями.