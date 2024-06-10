Рязанская область заняла 44 место в рейтинге соцэкономического положения регионов

Отмечается, что список построен на основе суммы всех ключевых показателей регионального развития за 2023 год.

Рязанская область заняла 44 место в рейтинге социально-экономического положения регионов. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что список построен на основе суммы всех ключевых показателей регионального развития за 2023 год.

Рязанский регион занял 44 место, годом ранее область была на 43 позиции.

В топе рейтинга Москва и Санкт-Петербург, замыкают его Республика Тыва и Еврейская автономная область.