Рязанку осудят за угрозу убийством сестре

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Рязанку осудят за угрозу убийством сестре. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2024 года 41-летняя рязанка находилась в гостях у своей сестры. Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого гостья схватила родственницу за волосы, поднесла к ее лицу нож и начала угрожать убийством.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.