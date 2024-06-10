Рязанку осудили за незаконное получение социальных выплат на ребенка

Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и обязанностью возместить ущерб.

Рязанку осудили за незаконное получение социальных выплат на ребенка. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что подсудимая совместно с неустановленным лицом предоставила в регистрирующие органы заведомо ложные сведения о рождении ребенка. Она получила свидетельство о рождении, с которым обратилась в ОПФР по Рязанской области для получения ежемесячного и единовременного пособий.

За все время женщине было выплачено более 75 тысяч рублей.

Подсудимая полностью признала вину и частично возместила ущерб.

Суд признал рязанку виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 159 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и обязанностью возместить ущерб.

По иску прокуратуры суд взыскал незаконно полученные деньги.

Приговор в законную силу не вступил.