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Рязанцы засняли школьников, которые матерились и купались в фонтане
По словам очевидцев, дети говорили о том, что угнали велосипед из службы проката.

Рязанцы засняли школьников, которые матерились и купались в фонтане. Информацию об этом в понедельник, 10 июня, развестилTelegram-канал «Подслушано в Рязани».

«Центр города, молодые ребята веселятся, параллельно выражаются матом на весь бульвар, зато потом появляются вопросы по типу „почему же фонтаны выключают?“, я может и не так сильно слежу за календарем, но сегодня уж точно не День ВДВ, да и на отслуживших они не похожи. Также в их диалоге заходила речь о том, что арендованый велик (первое видео, левый нижний угол) они угнали, спилив замок. Родители присмотритесь, может быть на кадрах ваши дарования», — написал автор публикации.