Рязанцы возмутились организацией работ на Лыбедском бульваре

Горожане недовольны отсутствием временных тропинок в зоне благоустройства.

Рязанцы возмутились организацией работ на Лыбедском бульваре. Пост об этом в понедельник, 10 июня, опубликовал Telegram-канал «Ай лав РЗН».

«Что творится в парке на Лыбедском бульваре. Нет возможности пройти, уже второй год идет ремонт. Хотелось бы временные дорожки, чтобы люди могли ходить», — написала пользовательница.

По словам женщины, из-за раскопанных тротуаров людям негде ходить.