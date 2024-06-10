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Рязанцы рассказали, сколько должен длиться полноценный отдых
Отмечается, что лишь три процента рязанцев уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней.

Рязанцы рассказали, сколько должен длиться полноценный отдых. Об этом пишет SuperJob.

Отмечается, что лишь три процента рязанцев уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней.

По мнению 10% респондентов, отдыхать нужно не менее двух недель, для 20% — три недели.

Три из 10 опрошенных считают, что отпуск должен длиться четыре недели. А 25% уверены, что нужно отдыхать больше 28 дней.