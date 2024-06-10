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Рязанцев пригласили поучаствовать в велопробеге 12 июня

Рязанцев пригласили поучаствовать в велопробеге 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие, посвященное Дню России, состоится в Лесопарке. Сбор участников с 09:30 возле сцены, начало — в 10.00.

После пробега рязанцы и гости города могут принять участие в викторине, конкурсах, мастер-классах, посмотреть выступление творческих коллективов.

Среди велосипедистов разыграют призы и подарки от партнеров.

Принять участие могут все желающие. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.