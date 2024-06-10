Рязанца отправили в колонию за хранение марихуаны

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроков в 2 года.

Рязанца отправили в колонию за хранение марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2023 года 39-летний житель села Телятники нашел растущую в поле коноплю, части которой сорвал и стал хранить у себя дома. Его задержали в декабре 2023 года. Из незаконного оборота было изъято более 680 грамм марихуаны.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроков в 2 года.