Рязанца осудят за кражу алкоголя из магазина

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сараевский районный суд Рязанской области.

Рязанца осудят за кражу алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2024 года 53-летний житель села Кривское Сараевского района украл со стеллажа магазина бутылку виски. На требования сотрудников магазина возвратиться и оплатить товар никак не реагировал и ушел.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сараевский районный суд Рязанской области.