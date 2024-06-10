Рязанца осудят за кражу алкоголя из магазина
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сараевский районный суд Рязанской области.
Рязанца осудят за кражу алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в марте 2024 года 53-летний житель села Кривское Сараевского района украл со стеллажа магазина бутылку виски. На требования сотрудников магазина возвратиться и оплатить товар никак не реагировал и ушел.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сараевский районный суд Рязанской области.