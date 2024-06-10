Россиянам назвали ценовой порог для импортного вина

Бутылка напитка из недружественной страны обойдется примерно в 1250₽.

Россиянам назвали ценовой порог для импортного вина. Об этом написало РБК со ссылкой на главу отечественного алкогольного дистрибьютора Simple Group Макса Каширина.

По его словам, «дружественным» странам не хватит объемов, чтобы заместить поставки из Европы. Также он отметил дорогую и сложную логистику.

Цены на вино в России продолжат расти, предупредил бизнесмен. Он назвал реалистичным свой прошлогодний прогноз, что вина дешевле 700 рублей через год исчезнут с полок. С учетом новых акцизов и заградительных пошлин нижний порог по напиткам из недружественных стран составит уже 1250-1350 руб., а по «дружественным» — около 1000-1100 руб.

При этом Каширин выступил против разрыва всех связей с европейскими виноделами из-за политики. По его мнению, вино — «цивилизационный продукт», способствующий связям между народами.